27 Июня 2022 01:29

Автобусные остановки с общественным туалетом установили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 14 из 16 новых остановок, установленных в Актау, имеется общественный туалет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день уже запущено шесть. Они расположены в 13 микрорайоне возле 1 дома и 8 микрорайоне перед торговым домом «Сауле», 8 микрорайоне напротив торгового дома «Рахат», 31Б микрорайоне перед департаментом государственных доходов, а также на остановках, расположенных за 23 домами микрорайона 32А и 27 микрорайона перед зеленым рынком.

Остальные объекты (туалеты) временно не введены в эксплуатацию в связи с неготовностью соответствующих технических условий.

Кроме того, ведется строительство еще 3 остановок.

В прошлом году в рамках программы развития региона местным предпринимателям были предоставлены земельные участки для установки автобусных остановок.

На земельные участки предприниматели получили возможность развивать свое дело, установив на свои средства современные остановки. Кроме того, в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города на остановках предусмотрены общественные туалеты, места ожидания, закрытые в зимний период, теплые и с кондиционером в летний период.