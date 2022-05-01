12:30, 01 Май 2022 | GMT +6
Автобусные маршруты организуют в Алматы в Родительский день
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Родительский день, 3 мая, для посещения горожанами кладбищ будут организованы временные автобусные маршруты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.
Как сообщили в пресс-службе города, по маршруту №88 будет запущено 7 автобусов в направлении улица Кунаева - Западное кладбище. Пункт отправления - пересечение улиц Кунаева и Макатаева.
Также появится дополнительный маршрут из трех автобусов в направлении железнодорожный вокзал Алматы-1 - Западное кладбище. Пункт отправления - железнодорожный вокзал Алматы-1.
Еще два автобуса будут курсировать по маршруту железнодорожный мост Алматы-1 - кладбище Нижней пятилетки. Пункт отправления – железнодорожный мост Алматы-1.
Режим работы маршрутов - с 7.00 до 20.00.