22:13, 10 Февраль 2021 | GMT +6
Автобусные линии отменены по проспекту Кабанбай батыра в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях увеличения пропускной способности с сегодняшнего дня выделенные полосы общественного транспорта по пр.Кабанбай батыра будут исключены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
Как отмечается, системами «Сергек» фиксация нарушений движения по автобусным полосам осуществляться не будет. При этом, по-прежнему будет производиться фиксация скоростного режима. Производство работ по изменению дорожной разметки будет выполнено в весенне-летний период 2021 года при наступлении благоприятных климатических условий.
«В связи с чем, просим жителей и гостей столицы быть предельно внимательными и осуществлять движение, руководствуясь требованиями ПДД Республики Казахстан», - предупредили в ДП г.Нур-Султана.