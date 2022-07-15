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Автобусную полосу перекроют на улице Гоголя в Алматы
15 Июля 2022 21:16

Автобусную полосу перекроют на улице Гоголя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автобусную полосу на улице Гоголя в Алматы перекроют на сутки, с 16 по 17 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности мегаполиса.

«В связи с проведением ремонта дорожного полотна на автобусной полосе с 06:00 ч. до 22:00 ч. 16 июля и 06:00 ч. до 22:00 ч. 17 июля будет перекрыто движение по автобусной полосе с северной стороны улицы Гоголя от улицы Малая Достык до проспекта Абылай хана», - говорится в сообщении.

В связи с перекрытием автобусной полосы будут временно внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №1 и №12. При движении по ул. Гоголя от ул. Ауэзова они будут сворачивать налево на проспект Абылай хана, потом доезжать до ж/д вокзала Алматы-2, где будут разворачиваться и ехать в обратную сторону по вышеуказанному маршруту. Далее по схеме. Схемы автобусных маршрутов остаются без изменений, пояснили в Управлении городской мобильности Алматы.




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