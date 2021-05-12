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    14:10, 12 Май 2021 | GMT +6

    Автобусного карманника задержал участковый по «горячим следам»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусного карманника задержал участковый по «горячим следам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Участковый инспектор полиции УПП-33 района «Байконыр» майор полиции Досжан Әбділдаұлы, добираясь на службу в общественном транспорте, услышал крик пассажира, обнаружившего пропажу телефона.

    В этот момент автобус остановился и полицейский заметил, что сошедший с салона маршрутки мужчина, бросился бежать.

    Не теряя времени, участковый выбежал следом и начал преследовать подозреваемого.

    Преступника удалось настигнуть во дворе жилого дома.

    На место задержания прибыл экипаж патрульной полиции.

    Задержанный 40-летний житель столицы, ранее судимый за разбой, дал признательные показания.

    Украденный телефон изъят и возвращен владельцу.

    Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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