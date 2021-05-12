НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусного карманника задержал участковый по «горячим следам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Участковый инспектор полиции УПП-33 района «Байконыр» майор полиции Досжан Әбділдаұлы, добираясь на службу в общественном транспорте, услышал крик пассажира, обнаружившего пропажу телефона.

В этот момент автобус остановился и полицейский заметил, что сошедший с салона маршрутки мужчина, бросился бежать.

Не теряя времени, участковый выбежал следом и начал преследовать подозреваемого.

Преступника удалось настигнуть во дворе жилого дома.

На место задержания прибыл экипаж патрульной полиции.

Задержанный 40-летний житель столицы, ранее судимый за разбой, дал признательные показания.

Украденный телефон изъят и возвращен владельцу.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.