Автобусного карманника задержал участковый по «горячим следам»
Участковый инспектор полиции УПП-33 района «Байконыр» майор полиции Досжан Әбділдаұлы, добираясь на службу в общественном транспорте, услышал крик пассажира, обнаружившего пропажу телефона.
В этот момент автобус остановился и полицейский заметил, что сошедший с салона маршрутки мужчина, бросился бежать.
Не теряя времени, участковый выбежал следом и начал преследовать подозреваемого.
Преступника удалось настигнуть во дворе жилого дома.
На место задержания прибыл экипаж патрульной полиции.
Задержанный 40-летний житель столицы, ранее судимый за разбой, дал признательные показания.
Украденный телефон изъят и возвращен владельцу.
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.