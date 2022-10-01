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    20:27, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Автобусное сообщение возобновят в Уральск из Самары и Тольятти

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Автобусное сообщение в Самару и Уральск было приостановлено 28 сентября. Как выяснилось, в очереди у пограничного поста «Маштаково» в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус, а водителям угрожали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

    Первый рейс после инцидента на границе будет совершен 1 октября.

    По словам начальника уральского автовокзала Талгата Бисекенова, для безопасности пассажиров они также отменили рейс из Уральска в Самару и Тольятти на 29 сентября, но автобус не ходил и 30 сентября.

    «Завтра из Самары и Тольятти в Уральск запустят по одному автобусному рейсу и мы, в свою очередь, также запускаем пока только по одному рейсу в Самару и Тольятти. Дальше покажет время», - сказал Талгат Бисекенов.

    Также из-за спроса автовокзал запустил нерегулярные рейсы в Астану и Алматы.






    Фото: mgorod.kz


    Теги:
    Общество Западно-Казахстанская область Транспорт Уральск
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