Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области

24 Ноября 2022, 15:36

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – До 2025 года все населенные пункты Жамбылской области планируют обеспечить общественным транспортом. В районах области уже начали открывать регулярные автобусные маршруты между селами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Рыскуловском районе запустили автобусное сообщение между двумя крупными районными населенными пунктами.

«Маршрут курсирует между двух сел - Кулан и Луговое, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким Рыскуловского района Ернар Есиркепов. – Кулан – это районный центр, здесь проживает 25 тысяч жителей, население Лугового, где находится железнодорожная станция, составляет около 15 тысяч жителей. Планируем уже в следующем году запустить еще три маршрута между населенными пунктами нашего района».

По словам спикера, на линии работают восемь автобусов, интервал курсирования общественного транспорта составляет 12-15 минут.

«Водители все местные, зарплата у них около 200 тысяч тенге, - отметил глава района. – Стоимость проезда 60 тенге для взрослых, а для школьников 30 тенге. Люди очень довольны, что запустили такой автобусный маршрут, ведь раньше между райцентром и вокзалом приходилось ездить на попутках. Плюс – появились новые рабочие места».

Численность населения Рыскуловского района составляет 67 тысяч жителей, отметил Ернар Есиркепов.

Как сообщалось ранее, населенные пункты Жамбылской области испытывают нехватку регулярных автобусных сообщений. Проблемы общественного транспорта, качества обслуживания обсуждали на недавнем совещании в Таразе, где аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов высказал ряд критических замечаний в адрес акимов районов и города Тараза по работе в сфере пассажирских перевозок. На сегодня в сфере пассажирских перевозок 220 из 371 населенного пункта Жамбылской области обеспечены транспортом. До 2025 года все населенные пункты Жамбылской области должны быть обеспечены общественным транспортом, подчеркнул глава региона. По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в регионе действуют 38 автобусных маршрутов. Это 13 межобластных – в Алматы, Караганду, Астану, и 25 межрайонных автобусных маршрутов. Организованы межрайонные маршруты, соединяющие город Тараз и восемь районных центров, а также три маршрута, соединяющие два района. Кроме того, имеются 14 маршрутов между Таразом и населенными пунктами районов.

Рыскуловский район стал первым, в котором запустили автобусное сообщение между двумя своими населенными пунктами.