Автобусное сообщение между всеми областями восстановят до 5 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня внутриобластные автобусные маршруты возобновлены в 10 регионах, а между областями в 3 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В остальных 4 регионах, кроме городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, планируется возобновить внутриобластные автобусные маршруты до 5 июня т.г. Межобластные маршруты возобновлены в 3 регионах, в остальных 13 регионах (в Мангыстауской области отсутствует маршрут) возобновление планируется до 5 июня текущего года», - говорится в сообщении ведомства.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с учетом требований постановления главного санитарного врача РК от 10 мая 2020 года разработан алгоритм работы при осуществлении перевозок пассажиров на автобусных маршрутах, направленный местными исполнительными органами от 14 мая текущего года.

Акиматы были информированы о необходимости проведения работ по возобновлению с 1 июня текущего года регулярных автобусных перевозок внутриобластных (1379 маршрутов) и межобластных (313 маршрутов) сообщений, с учетом соблюдения санитарных норм.

Напомним, 29 мая Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, в частности: с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты, возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и в автобусах разъяснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов. Также главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, когда казахстанцам разрешат ездить в другие города на личных автомобилях.



