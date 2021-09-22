Автобусная полоса появится еще на одной улице в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 25 сентября по улице Мухамедханова на участке от улицы Айтматова до проспекта Туран заработает полоса «Bus Lane», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Это изменение создаст преимущество для движения двух маршрутов, пользующихся большим спросом (маршруты №45 и 56). Таким образом, ускорится частота движения 25 автобусов.

Ежедневно этими маршрутами осуществляют поездки более 16 тысяч пассажиров.

Помимо общественного транспорта, через «Bus Lane» могут передвигаться машины скорой помощи и пожарная техника. В результате значительно сократится время их прибытия.

С учетом внедрения выделенной полосы по улице Мухамедханова, проект «Bus Lane» реализуется на 26 участках дорог протяжённостью 73,6 км.

Учитывая все изменения, участникам дорожного движения следует быть бдительными и заранее планировать свой маршрут, отмечают в акимате.



