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    23:39, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Автобусы и такси проверяют на безопасность в Карагандинской области

    Автобусы и такси проверяют на безопасность в Карагандинской области
    Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

    В Карагандинской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажир», направленное на соблюдение безопасности при пассажирских и грузовых перевозках. За неделю сотрудники транспортной инспекции выявили более 20 нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобусы и такси проверяют на безопасность в Карагандинской области
    Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

    В рамках исполнения дорожной карты оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники инспекции транспортного контроля по Карагандинской области совместно с полицейскими.

    Прорабатываются вопросы стихийных мест посадок и высадок пассажиров на нерегулярных перевозках автобусами, микроавтобусами, минивенами в междугороднем и международном сообщениях и принимаются необходимые меры по устранению.

    Автобусы и такси проверяют на безопасность в Карагандинской области
    Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

    - Акция проводилась с 27 мая по 3 июня. За указанный период проверено 8 регулярных и 6 нерегулярных маршрутов автобусов, а также 12 перевозчиков такси. По результатам проверки по фактам нарушения в отношении перевозчиков будет принята мера согласно Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях, - говорит главный специалист инспекции транспортного контроля Куандык Такумов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Транспорт Автобус Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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