Автобусы и такси проверяют на безопасность в Карагандинской области

В Карагандинской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажир», направленное на соблюдение безопасности при пассажирских и грузовых перевозках. За неделю сотрудники транспортной инспекции выявили более 20 нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

В рамках исполнения дорожной карты оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники инспекции транспортного контроля по Карагандинской области совместно с полицейскими.

Прорабатываются вопросы стихийных мест посадок и высадок пассажиров на нерегулярных перевозках автобусами, микроавтобусами, минивенами в междугороднем и международном сообщениях и принимаются необходимые меры по устранению.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform