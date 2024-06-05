Автобусы и такси проверяют на безопасность в Карагандинской области
В Карагандинской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажир», направленное на соблюдение безопасности при пассажирских и грузовых перевозках. За неделю сотрудники транспортной инспекции выявили более 20 нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.
В рамках исполнения дорожной карты оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники инспекции транспортного контроля по Карагандинской области совместно с полицейскими.
Прорабатываются вопросы стихийных мест посадок и высадок пассажиров на нерегулярных перевозках автобусами, микроавтобусами, минивенами в междугороднем и международном сообщениях и принимаются необходимые меры по устранению.
- Акция проводилась с 27 мая по 3 июня. За указанный период проверено 8 регулярных и 6 нерегулярных маршрутов автобусов, а также 12 перевозчиков такси. По результатам проверки по фактам нарушения в отношении перевозчиков будет принята мера согласно Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях, - говорит главный специалист инспекции транспортного контроля Куандык Такумов.