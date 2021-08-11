Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Владимир Нечитайло, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новое постановление начинает действовать уже с 12 августа. Послабления коснулись работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни.

Разрешена также деятельность развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор, участвующих в проекте «Ashyq».

Продолжат работу кинотеатры, театры, дома культуры, концертные залы, филармонии, также участвующие в проекте «Ashyq».

«Разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни», - отмечается в постановлении.

Однако те объекты общепита, кто в «Ashyq», разрешается работать в будни с 7:00 до 02:00, без приостановления деятельности, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей. Банкетные залы в данных объектах так же работают с 7:00 до 02:00. В выходные и праздничные дни - изготовление продукции только на вынос и доставку.

Что касается фудкортов в ТРЦ, разрешается работать с 10:00 до 22:00 часов тем, кто в проекте «Ashyq». Также вновь начнут работать ТРЦ в выходные и праздничные дни, при условии участия в «Ashyq».

«Разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв. м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается. ТРЦ, торговым домам, торговым сетям, участвующим в проекте «Ashyq», разрешается работа в штатном режиме в будние дни, в субботние и воскресные дни с 10:00 до 22:00 часов», - говорится в новом постановлении.

По выходным и праздникам вновь разрешили работать и рынкам, участвующим в проекте «Ashyq». Режим работы с 10:00 до 17:00 часов.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.