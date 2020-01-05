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Автобус загорелся в Усть-Каменогорске

5 Января 2020 10:40
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Автобус загорелся в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске загорелся автобус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В УЧС сообщили, что сегодня 5 января около 08 часов 40 минут по улице Бурова во время движения маршрутного автобуса №13 произошло возгорание.

«В автобусе марки «Кинг Лонг» произошло короткое замыкание двигателя отопительной системы на площади 1,5 кв.метров. По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - пояснили в управлении по ЧС.

В УЧС отметили, что пострадавших нет.


ФОТО: УЧС города Усть-Каменогорска


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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