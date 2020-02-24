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Автобус загорелся после столкновения с легковой машиной в Атырау

24 Февраля 2020 14:03
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Автобус загорелся после столкновения с легковой машиной в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау после столкновения с легковой машиной загорелся автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ДТП с участием автомобиля Hyundai Sonata и автобуса ПАЗ произошло сегодня в Атырау на пересечении улиц Тайманова и Алиева. В результате столкновения автобус, принадлежащий одной из организаций, загорелся. В момент столкновения в автобусе находились водитель и трое пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель легковой машины обратился за помощью к медикам. После осмотра был отправлен домой», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве добавили, что назначен ряд экспертиз.


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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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Автор:

А. Соколов

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