Новости
Автобус загорелся после столкновения с легковой машиной в Атырау
24 Февраля 2020 14:03
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау после столкновения с легковой машиной загорелся автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАвтомобиль упал в ущелье в Кашмире: 9 погибших, 5 раненых Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с КамАЗом в Восточном Казахстане Семь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области
«ДТП с участием автомобиля Hyundai Sonata и автобуса ПАЗ произошло сегодня в Атырау на пересечении улиц Тайманова и Алиева. В результате столкновения автобус, принадлежащий одной из организаций, загорелся. В момент столкновения в автобусе находились водитель и трое пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель легковой машины обратился за помощью к медикам. После осмотра был отправлен домой», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В ведомстве добавили, что назначен ряд экспертиз.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Гарантированные соцпакеты начали получать дети в Атырауской области
- Из Атырау вывезли 500 тонн строительных отходов
- Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Самара – Шымкент»
- Автомобиль упал в ущелье в Кашмире: 9 погибших, 5 раненых
- Дом для многодетных и нуждающихся заселили в Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047