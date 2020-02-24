Автобус загорелся после столкновения с легковой машиной в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау после столкновения с легковой машиной загорелся автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП с участием автомобиля Hyundai Sonata и автобуса ПАЗ произошло сегодня в Атырау на пересечении улиц Тайманова и Алиева. В результате столкновения автобус, принадлежащий одной из организаций, загорелся. В момент столкновения в автобусе находились водитель и трое пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель легковой машины обратился за помощью к медикам. После осмотра был отправлен домой», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве добавили, что назначен ряд экспертиз.