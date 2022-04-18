Автобус врезался в магазин в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в результате ДТП маршрутный автобус врезался в здание магазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло сегодня в Актобе на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова.

«Водитель автобуса №7, двигаясь по улице Шернияза со стороны улицы Уалиханова, допустил наезд на забор ограждения проезжей части. Затем от удара автобус, изменив направление движения, допустил наезд на здание магазина. В салоне автобуса пассажиров не было. Пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.