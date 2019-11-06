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Автобус врезался в дом: смертельное ДТП произошло в Затобольске

6 Ноября 2019 02:34
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Автобус врезался в дом: смертельное ДТП произошло в Затобольске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль «Фольксваген Тигуан» столкнулся с маршрутным автобусом, который врезался в жилой дом в поселке Затобольске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

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Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, в автомобиле была обнаружена водитель - женщина, 1959 года рождения.

«Она была не пристегнута, зажата между сиденьем и панелью. У пострадавшей был ушиб головного мозга, переломы ребер. Во время осмотра произошла остановка дыхания и сердечной деятельности. Водитель получила травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в управлении.

Водитель автобуса, 1977 года рождения, получил закрытый перелом ребер, ушибы.

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Ключевые слова: Костанайская область, ДТП, Здравоохранение, МВД РК,
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