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вчера 23:55
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Автобус упал в ущелье в Индонезии: десятки погибших
ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 24 человека погибли и еще 13 получили травмы в результате падения автобуса в ущелье в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jakarta Post.
Автобус с десятками пассажиров упал в 150-метровое ущелье в провинции Южная Суматра незадолго до полуночи понедельника и оказался в реке, сообщила во вторник утром пресс-служба местной полиции.
«Автобус врезался в бетонный дорожный барьер перед тем, как упасть в ущелье. Некоторые люди все еще находятся в ловушке внутри транспорта», - сообщили в пресс-службе.
Поисково-спасательные группы были направлены на место происшествия для поиска жертв. Авария произошла в отдаленном районе недалеко от города Пагар Алам, что, в свою очередь, мешает работе поисково-спасательных групп, но все же некоторых пострадавших в инциденте уже доставили в больницу.
По официальным данным, на момент ДТП в автобусе находилось всего 27 пассажиров, но некоторые выжившие сообщили полиции, что на момент происшествия на борту находилось около 50 человек.
Стоит отметить, что в похожем инциденте в сентябре погибли по меньшей мере 21 человек. Тогда автобус упал в ущелье в районе Сукабуми в Западной Яве.
Несколькими месяцами ранее 12 человек погибли и десятки получили ранения в результате аварии в Западной Яве, которая произошла по вине повздоривших водителя автобуса и пассажира.
Фото: theguardian.com
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