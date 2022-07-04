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Автобус упал в ущелье на севере Индии: погибли 16 человек

Автор:  
Рустем Кожыбаев
4 Июля 2022, 13:15
Автобус упал в ущелье на севере Индии: погибли 16 человек

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус съехал с горной дороги и упал в глубокое ущелье на севере Индии, в результате чего погибли 16 человек, в том числе школьники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

Инцидент произошел в округе Куллу в индийском штате Химачал-Прадеш. Спасатели оказали помощь тяжелораненым, которых направили в больницу.

По данным местных властей, в автобусе находилось около 20 пассажиров. Точная причина крушения автотранспорта не известна.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с несчастным случаем.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом часто происходят в Индии из-за неосторожного вождения, плохого состояния дорог и устаревших транспортных средств. По данным полиции, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях по всей Индии погибает более 110 тыс. человек.


Фото: abcnews.go.com
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