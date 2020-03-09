Автобус упал в реку в Пакистане, 25 пассажиров погибли

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - 25 пассажиров автобуса погибли в результате ДТП на горной дороге на севере Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

Изначально агентство сообщало о 19 погибших и шести раненных, но, по последним данным, все пассажиры автобуса погибли в ДТП в провинции Гилгит-Балтистан.

По словам Файзуллы Фирака, пресс-секретаря правительства Гилгита Балтистана, автобус направлялся из Равалпинди в Скарду, когда упал в реку в ущелье Руондоо. По некоторым данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Полиция и спасатели прибыли на место и помогли достать тела погибших.

Дорожно-транспортные происшествия довольно распространены в Пакистане. Большинство из них происходят по причине безрассудного вождения и плохих дорог.

В сентябре, по меньшей мере, 27 человек, в том числе 10 солдат пакистанской армии, погибли и более 15 ранены, когда пассажирский автобус врезался в гору на перевале Бабусар, соединяющую провинцию Хайбер-Пахтунхва с Гилгит Балтистан.