Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 11:35 в микрорайоне Нурсая. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Есть пострадавшие. Оперативно-следственная группа разбирается в обстоятельствах ДТП», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Как сообщается в социальных сетях, на месте ДТП работают 5 бригад скорой медицинской помощи.