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Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие

30 Сентября 2019 13:54
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Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 11:35 в микрорайоне Нурсая. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Есть пострадавшие. Оперативно-следственная группа разбирается в обстоятельствах ДТП», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Как сообщается в социальных сетях, на месте ДТП работают 5 бригад скорой медицинской помощи.

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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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