Автобус столкнулся с автомобилем на трассе в Мангистауской области: двое человек скончались

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Автобус столкнулся с автомобилем на трассе на трассе Шетпе – Таушык в Мангистауской области. В ДТП пострадали шесть человек, двое из которых скончались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля произошла 18 января в 100 км от Актау. Столкновение автобуса марки Hyundai и автомобиля Hyundai Starex произошло из-за плохих погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на место происшествия из административного центра области выезжали четыре автомобиля скорой помощи и одна бригада санитарной авиации.

В ДТП пострадали шесть человек, которых с многочисленным ушибами, закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и переломами доставили в Мангистаускую областную больницу.

Двое пострадавших скончались от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия.





Фото: lada.kz