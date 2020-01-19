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Автобус столкнулся с автомобилем на трассе в Мангистауской области: двое человек скончались

19 Января 2020 21:58
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Автобус столкнулся с автомобилем на трассе в Мангистауской области: двое человек скончались

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Автобус столкнулся с автомобилем на трассе на трассе Шетпе – Таушык в Мангистауской области. В ДТП пострадали шесть человек, двое из которых скончались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

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Авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля произошла 18 января в 100 км от Актау. Столкновение автобуса марки Hyundai и автомобиля Hyundai Starex произошло из-за плохих погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на место происшествия из административного центра области выезжали четыре автомобиля скорой помощи и одна бригада санитарной авиации.

В ДТП пострадали шесть человек, которых с многочисленным ушибами, закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и переломами доставили в Мангистаускую областную больницу.

Двое пострадавших скончались от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия.


Фото: lada.kz

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Ключевые слова: ДТП, Мангистауская область,
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