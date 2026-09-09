Автобус с пассажирами столкнулся с «Газелью» под Карагандой

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Карагандой. Двое из них остаются под наблюдением врачей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла 8 сентября примерно в трех километрах от Караганды, в районе животноводческого хозяйства «Волынский». Столкнулись автомобиль «Газель» и маршрутный автобус, следовавший по направлению Караганда — Жайрем.

По информации департамента полиции Карагандинской области, в результате ДТП травмы получили водитель и пассажир «Газели», а также двое пассажиров маршрутного автобуса. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

— Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В управлении здравоохранения Карагандинской области уточнили, что после осмотра двух пациентов отпустили на амбулаторное лечение. Еще двое остаются в стационаре.

— Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, — сообщили в ведомстве.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, выдерживать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными на загородных трассах. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, утром 6 сентября в Караганде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Один человек погиб на месте происшествия.