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Автобус со школьниками попал в ДТП в Актюбинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобус со школьниками попал в ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
5 октября на объездной трассе «Северный объезд» в 13 км от Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников.
По предварительным данным, водитель автобуса, где находилось 18 учащихся школы-гимназии №9 Актобе и 9 родителей, двигаясь со стороны Актобе, нарушив правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с автомашиной Nissan под управлением гражданина Республики Таджикистан. В результате автобус опрокинулся на бок.
Экстренной медицинской помощью с места ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 детей, из которых двое госпитализированы. В БСМП Актобе доставлено 3 взрослых.
На месте происшествия оказывают помощь полицейские, сотрудники ЧС и медицинские работники.
Организаторы поездки в полицию за сопровождением не обращались.
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