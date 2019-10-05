Автобус со школьниками попал в ДТП в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобус со школьниками попал в ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

5 октября на объездной трассе «Северный объезд» в 13 км от Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников.

По предварительным данным, водитель автобуса, где находилось 18 учащихся школы-гимназии №9 Актобе и 9 родителей, двигаясь со стороны Актобе, нарушив правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с автомашиной Nissan под управлением гражданина Республики Таджикистан. В результате автобус опрокинулся на бок.

Экстренной медицинской помощью с места ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 детей, из которых двое госпитализированы. В БСМП Актобе доставлено 3 взрослых.





На месте происшествия оказывают помощь полицейские, сотрудники ЧС и медицинские работники.

Организаторы поездки в полицию за сопровождением не обращались.



