Автобус сбил женщину насмерть в Астане

Водитель автобуса насмерть задавил женщину в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

На перекрестке проспекта Туран и Сыганак произошла авария. Автобус на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.