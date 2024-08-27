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    14:45, 27 Август 2024 | GMT +6

    Автобус сбил женщину насмерть в Астане

    ДТП
    Фото: Kazinform

    Водитель автобуса насмерть задавил женщину в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На перекрестке проспекта Туран и Сыганак произошла авария. Автобус на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

     — На канал 102 поступила информация о том, что водитель автобуса, следуя по улице Сыганак при повороте направо на проспект Туран, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Пофакту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

    Теги:
    ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Астана
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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