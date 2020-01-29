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Автобус сбил женщину в Караганде

29 Января 2020 20:45
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Автобус сбил женщину в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде водитель городского автобуса сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Случай произошел в районе Майкудука возле мечети. Видео с места ДТП появилось на одном из популярных пабликов Караганды в сети Instagram . На записи камеры видно, что женщина вышла на проезжую часть, и тут же ее сбивает городской автобус.

«29 января в Октябрьском районе города Караганды 29-летний водитель автобуса «Ютонг» двигаясь по ул. К.Маркса со стороны мкр. Восток-3 в сторону ул.Магнитогорская, допустил наезд на 62-летнюю жительницу города, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была доставлена в медучреждение.

«Пострадавшая в результате ДТП госпитализирована в Многопрофильную больницу №1 города Караганды с закрытой черепно мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами ребер. Состояние тяжелое, находится в реанимационном отделении», - пояснили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.


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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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