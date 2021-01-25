Автобус сбил пешехода в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске водитель автобуса совершил наезд на пешехода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 23 января около 18:40 часов на пешеходном переходе по улице Казахстан произошло дорожно-транспортное происшествие.

«60-летний водитель автобуса IVECO допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, была госпитализирована в первую городскую больницу города Усть-Каменогорска», - пояснили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам досудебного расследования и заключения экспертизы будет принято процессуальное решение.