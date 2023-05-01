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Автобус сбил насмерть женщину в Уральске

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 19:06
Автобус сбил насмерть женщину в Уральске Фото: департамент полиции Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в результате ДТП автобуса с легковушкой погиб пешеход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сдужбу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в полиции, сегодня примерно в 13:00 часов по ул. Курмангазы напротив кафе «Бибигуль» водитель автобуса, гражданин 1970 г.р, столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry и затем, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на женщину 1965 г.р. В результате ДТП, женщина скончалась в больнице. Кроме того, телесные повреждения получили два пассажира автобуса.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

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Западно-Казахстанская область   ДТП  
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