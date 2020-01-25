+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автобус сбил насмерть 60-летнего мужчину в Костанае

25 Января 2020 03:00
Поделиться:
Автобус сбил насмерть 60-летнего мужчину в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 60-летний мужчина попал под колеса общественного транспорта в городе Костанае, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
ДТП на трассе «Атырау-Уральск»: водитель в реанимации
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Туркестанской области Три гражданина Таджикистана погибли в аварии в Актюбинской области Около 100 ДТП произошло из-за непогоды в Нур-Султане

По информации пресс-службы Департамента полиции области, ДТП произошло в микрорайоне КСК.

«Сотрудники Северного отдела полиции УП г.Костанай начали расследование в отношении водителя автобуса маршрута №13. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив