Автобус сбил насмерть 60-летнего мужчину в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 60-летний мужчина попал под колеса общественного транспорта в городе Костанае, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента полиции области, ДТП произошло в микрорайоне КСК.

«Сотрудники Северного отдела полиции УП г.Костанай начали расследование в отношении водителя автобуса маршрута №13. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.



