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Автобус сбил насмерть 60-летнего мужчину в Костанае
25 Января 2020 03:00
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 60-летний мужчина попал под колеса общественного транспорта в городе Костанае, передает МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы Департамента полиции области, ДТП произошло в микрорайоне КСК.
«Сотрудники Северного отдела полиции УП г.Костанай начали расследование в отношении водителя автобуса маршрута №13. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.
Ключевые слова: Костанайская область, ДТП,
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