Автобус сбил девушку в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автобус сбил девушку на пешеходном переходе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«20 декабря автобус маршрута №54, следуя по улице Туркестан в направлении улицы Алматы, совершил наезд на девушку, которая неожиданно выскочила на пешеходный переход. В момент происшествия скорость автобуса составляла 29 км/час», - сообщили в пресс-службе «Астана LRT».
По информации компании, пострадавшая доставлена в городскую больницу №2. Прибывшими на место сотрудниками местной полицейской службы составлен протокол в отношении водителя автобуса.
«Решением руководства автопарка водитель данного автобуса освобожден от занимаемой должности и занесен в «Черный список», это означает, что он больше не сможет работать в общественном транспорте столицы», - добавили в пресс-службе.
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