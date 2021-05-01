Автобус с юными спортсменами столкнулся с грузовиком в РФ, пятеро погибли

СТАВРОПОЛЬ. КАЗИНФОРМ - На дороге Астрахань - Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший группу детей из Волгограда в Черкесск, и грузовик «Камаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, всего пострадали 19 человек, пятеро погибли. По данным источника, детям от 12 до 14 лет.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о гибели пятерых человек и девяти госпитализированных. В ДТП попали воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва. В микроавтобусе, по информации прокуратуры, находились 18 детей.

К ДТП могла привести попытка водителя легковушки обогнать грузовик, сообщили в ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело.