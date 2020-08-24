Автобус с туристами сорвался с обрыва в Грузии: 17 погибших
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Вечером 24 августа пассажирский микроавтобус марки Mercedes упал со скалистого склона, с высоты примерно 80 метров близ высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете. По данным СМИ, внутри находились туристы из Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».
В микроавтобусе, который сорвался с обрыва, находились 20 человек. 17 из них найдены погибшими, а трое госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Иосиф Челидзе.
«Спасатели подняли троих человек с тяжелыми повреждениями. Они были переведены в соответствующие учреждения. К сожалению, 17 граждан погибли», — заявил Челидзе.
Согласно предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.
«Происходит идентификация. Визуальный осмотр такого [несовершеннолетних] не выявил. Завтра, наверное, у нас уже будет уточненная информация», — добавил он.
Замглавы МВД не уточнил, какой компании принадлежал микроавтобус, попавший в ДТП. Он добавил, что следователи озвучат подробности произошедшего позже.
Челидзе находится на месте ДТП. Вместе с главой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темуром Мгебришвили он координировал поисково-спасательную операцию.
Трое пострадавших доставлены в Первую Университетскую клинику Тбилиси. Как сообщили в больнице, двое из них помещены в реанимацию.
«Бригада катастроф доставила трех женщин в крайне тяжелом состоянии. У них множественные травмы тела, острая дыхательная недостаточность и нестабильная геродинамика. Состояние двоих критическое, они переведены в реанимацию», — сказал журналистам врач клиники Георгий Мдзинаришвили.
Семьям и близким погибших в аварии соболезнования уже выразили первые лица страны.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 276 УК Грузии – «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».
Село Шатили расположено в исторической области Хевсурети. Оно известно своими средневековыми каменными башнями. Летом город-крепость посещают сотни туристов.
В Шатили ведет одна из самых опасных дорог в стране. Зимой она становится непроходимой из-за снега. В течение всего сегодняшнего дня в горах шел дождь, видимость на дорогах была плохой.
Фото: телеканал «Мтавари»
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