Автобус с туристами разбился в США

ЮТА. КАЗИНФОРМ - В американском штате Юта разбился автобус с китайскими туристами, в результате погибли четверо и как минимум еще пять человек получили серьезные ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Автобус двигался по дороге недалеко от национального парка Брайс-Каньон, как вдруг внезапно съехал с дороги и врезался в ограждение.

Из 31 человека, находящегося в автобусе, четверо погибли, а остальные были доставлены в больницу с травмами от незначительных до опасных для жизни.

Власти расследуют причину происшествия. В патрульной службе штата Юта сообщили, что звонки об инциденте поступили в пятницу утром.

Машины скорой помощи, а также три вертолета быстро прибыли на место происшествия и доставили раненых в больницу.

По сведениям патрульной службе штата Юта, пятеро из раненых находятся в критическом состоянии. Все пассажиры являются гражданами Китая, а водитель, который также был ранен – американец китайского происхождения.

Авария произошла примерно в семи милях (11 км) к западу от главного входа в Национальный парк Брайс-Каньон.