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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Автобус с туристами разбился в США
ЮТА. КАЗИНФОРМ - В американском штате Юта разбился автобус с китайскими туристами, в результате погибли четверо и как минимум еще пять человек получили серьезные ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
Автобус двигался по дороге недалеко от национального парка Брайс-Каньон, как вдруг внезапно съехал с дороги и врезался в ограждение.
Из 31 человека, находящегося в автобусе, четверо погибли, а остальные были доставлены в больницу с травмами от незначительных до опасных для жизни.
Власти расследуют причину происшествия. В патрульной службе штата Юта сообщили, что звонки об инциденте поступили в пятницу утром.
Машины скорой помощи, а также три вертолета быстро прибыли на место происшествия и доставили раненых в больницу.
По сведениям патрульной службе штата Юта, пятеро из раненых находятся в критическом состоянии. Все пассажиры являются гражданами Китая, а водитель, который также был ранен – американец китайского происхождения.
Авария произошла примерно в семи милях (11 км) к западу от главного входа в Национальный парк Брайс-Каньон.
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