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    12:55, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Автобус с туристами разбился в Болгарии: 45 человек погибли

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ – Туристический автобус из Северной Македонии попал в аварию и загорелся на автомагистрали на западе Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что по крайней мере погибли 45 человек после того, как автобус загорелся, а после разбился. Среди жертв были также дети. Семерых пострадавших направили в столичную больницу с ожогами.

    Авария произошла около 2 часов ночи. На данный момент место аварии оцеплено.

    Большинство погибших были жителями Северной Македонии.


    Фото: darik.news
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