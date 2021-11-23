Автобус с туристами разбился в Болгарии: 45 человек погибли

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ – Туристический автобус из Северной Македонии попал в аварию и загорелся на автомагистрали на западе Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что по крайней мере погибли 45 человек после того, как автобус загорелся, а после разбился. Среди жертв были также дети. Семерых пострадавших направили в столичную больницу с ожогами.

Авария произошла около 2 часов ночи. На данный момент место аварии оцеплено.

Большинство погибших были жителями Северной Македонии.

Фото: darik.news