Автобус с работниками ССГПО столкнулся с трактором – погибли двое

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области 3 ноября 2019 года в 20.00 на трассе Качар–Рудный произошло столкновение автобуса ТОО «ТРА» (дочернее предприятие ССГПО), перевозившего сотрудников Качарской площадки в город Рудный, со стоящим без световых сигналов трактором «Беларусь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В результате ДТП два сотрудника ССГПО скончались (один на месте, второй – по дороге в больницу), четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести и девяти работникам оказана медицинская помощь. Всего в автобусе находилось 34 пассажира.

«Коллектив и руководство ССГПО выражают соболезнование семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь. Расходы на похороны также возьмет на себя предприятие. По факту случившегося проводится расследование», - говорится в сообщении.

АО «ССГПО» (ССГПО) –предприятие по добыче и обогащению железных руд в Казахстане. В его состав входят: Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, шахта «Соколовская», Алексеевский доломитовый рудник, фабрики рудоподготовки и обогащения, производства окатышей, управления горно-железнодорожного и автомобильного транспорта, теплоэлектроцентраль, Управление ремонта технологического оборудования и другие подразделения и цеха.