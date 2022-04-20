Автобус с пассажирами взорвался в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На западе Турции в провинции Бурса взорвалось транспортное средство с пассажирами из числа сотрудников Министерства внутренних дел Турции. Один человек умер, имеются пострадавшие, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Инцидент произошел сегодня около 7:30 утра. По предположениям специалистов, автобус, перевозивший сотрудников следственного изолятора, был подорван самодельным взрывным устройством (СВУ).

Один сотрудник погиб, из четырех человек, получивших ранения один находится в критическом состоянии. Другие два пассажира автобуса после оказания им первой помощи от госпитализации отказались.

Взрывное устройство, оставленное у основания электрического столба, взорвалось рядом с автобусом. Возможно, что детонация СВУ производилась дистанционно. В транспорте находилось около 30 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.