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Автобус с пассажирами взорвался в Турции

Автор:  
Акжигит Чукубаев
20 Апреля 2022, 16:48
Автобус с пассажирами взорвался в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На западе Турции в провинции Бурса взорвалось транспортное средство с пассажирами из числа сотрудников Министерства внутренних дел Турции. Один человек умер, имеются пострадавшие, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Инцидент произошел сегодня около 7:30 утра. По предположениям специалистов, автобус, перевозивший сотрудников следственного изолятора, был подорван самодельным взрывным устройством (СВУ).

Один сотрудник погиб, из четырех человек, получивших ранения один находится в критическом состоянии. Другие два пассажира автобуса после оказания им первой помощи от госпитализации отказались.

Взрывное устройство, оставленное у основания электрического столба, взорвалось рядом с автобусом. Возможно, что детонация СВУ производилась дистанционно. В транспорте находилось около 30 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.


Происшествия   Турция   Мировые новости   Взрыв  
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