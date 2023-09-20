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    04:47, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Автобус с пассажирами упал в обрыв в Черногории

    РИА Новости
    Фото: РИА Новости

    При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

    Автобус фирмы «Папович» сорвался на 15 метров вниз с трассы около полудня во вторник на горной дороге между старой столицей – Цетине и главным курортом на побережье – Будвой.

    «В ДТП при падении автобуса с трассы, в котором было около 30 пассажиров, погибли как минимум двое человек, чью смерть на месте констатировали бригады скорой медицинской помощи. Множество пассажиров получили легкие и тяжелые травмы, им оказана медицинская помощь», - заявило управление полиции Черногории в соцсети.

    Директор управления скорой помощи Черногории Вук Николич сообщил в эфире Радио и телевидения Черногории, что пострадали 17 человек, которые доставлены в больницу города Цетине, и «жизнь еще четырех граждан находится в опасности», они отправлены в Клинический центр в Подгорице.

    На месте работают экстренные службы и прокуратура, автобус подняли наверх.

    Теги:
    Черногория Мировые новости ДТП
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