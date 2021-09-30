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    17:35, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автобус с пассажирами слетел с трассы в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Возле города Сарань Карагандинской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Междугородний автобус маршрута Караганда – Шахан столкнулся с трактором и съехал с дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дорожное происшествие произошло примерно 29 сентября в 19:30. Маршрутный автобус №127 столкнулся с трактором на трассе около Сарани.

    «В результате ДТП четверо пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся первоначальные следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    О состоянии пострадавших в Управлении здравоохранения прокомментировали следующим образом: «Всего пострадавших 21. Пятеро из них госпитализированы в клинику Макажанова. Их состояние средней степени тяжести. Остальные были отпущены на амбулаторное лечение», - сообщили в ведомстве.




    Теги:
    ДТП Карагандинская область Видео Правоохранительные органы
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