17:35, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
Автобус с пассажирами слетел с трассы в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Возле города Сарань Карагандинской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Междугородний автобус маршрута Караганда – Шахан столкнулся с трактором и съехал с дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дорожное происшествие произошло примерно 29 сентября в 19:30. Маршрутный автобус №127 столкнулся с трактором на трассе около Сарани.
«В результате ДТП четверо пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся первоначальные следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
О состоянии пострадавших в Управлении здравоохранения прокомментировали следующим образом: «Всего пострадавших 21. Пятеро из них госпитализированы в клинику Макажанова. Их состояние средней степени тяжести. Остальные были отпущены на амбулаторное лечение», - сообщили в ведомстве.