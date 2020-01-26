Автобус с пассажирами оказался в снежном плену в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за одну ночь спасатели эвакуировали из снежных заносов около 20 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дороги района им.Г.Мусрепова особенно подвержены снежным заносам. О закрытии движения именно в этом районе спасатели сообщают чуть ли не ежедневно. Ограничили движение на участках автодорог и прошлой ночью. Тем не менее, люди выехали на трассу и оказались заложниками стихии.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в начале первого часа ночи спасатели на вездеходе «ТРЭКОЛ» выехали на дорогу «Новосёловка – Шукырколь». Там наполовину замело два автомобиля. Пассажиры из «шестерки» пересели в «Мицубиси Паджеро» и вызвали спасателей.

«Дорога не была лёгкой. Продвигались практически вслепую. Видимость была не более метра. Думали только об одном – успеть разыскать машину, пока её не замело снегом. Нашли с трудом, посадили пассажиров, привезли в пункт обогрева», - рассказал майор гражданской защиты, старший инженер Мейрам Габдусалям.

Через два часа пришлось выезжать в район села Токсан би. В снежном перемёте на автодороге оказались 6 легковых автомобилей и автобус с 2 водителями и 8 пассажирами, следовавший из Костаная в Петропавловск. Заметенный участок очищали «Кировцем». Людей эвакуировали на вездеходе «ТРЭКОЛ» в школу-интернат райцентра Новоишимский.

Из-за непогоды и беспечности людей спасатели чуть ли ежедневно проводят эвакуацию техники и пассажиров с заснеженных дорог.