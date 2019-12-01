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Автобус с пассажирами-иностранцами сломался на трассе в СКО

1 Декабря 2019 20:29
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Автобус с пассажирами-иностранцами сломался на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области полицейские помогли на дороге гражданам России и Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в четыре утра в Уалихановском районе, на трассе, сломался пассажирский автобус сообщением «Кокшетау-Омск». В нем находились 12 пассажиров из соседней России и два водителя.

О сломавшемся на дороге автобусе в дежурную часть районного отдела полиции сообщили местные жители.

Стражи порядка доставили всех пассажиров до поста пограничного контроля. Там они дождались транспорт из Омска. Автобус полицейские помогли отбуксировать в теплый бокс для замены сломавшегося водяного насоса.

В Тайыншинском районе заложниками сломавшегося транспорта стали граждане Турции. У автомашины марки «МАN» сломалась топливная аппаратура.

«Участковый инспектор полиции Мироновского сельского округа Талгат Бейсенбаев привез застрявших в пути водителей к себе домой. Инспектор отдела административной полиции Азамат Оралов организовал отбуксировку машины в райцентр. Большую помощь иностранцам оказали и жители Тайынши. Марат Садвакасов на своем КАМАЗе отбуксировал сломавшийся транспорт, Дмитрий Белецкий сам пытался устранить поломку, пригнал свою большегрузную машину для оказания помощи», - рассказали в пресс-службе.


Напомним, буквально недавно полицейские помогли турецким дальнобойщикам, застрявшим на трассе с грузом чечевицы.

В праздничные дни стражи порядка работают в усиленном режиме.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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