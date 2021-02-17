Автобус с пассажирами и Камаз столкнулись на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 16 февраля в 02:20 часов на 231 км автодороги «Кызылорда – Павлодар» произошло столкновение рейсового автобуса с автомашиной марки «Камаз», двигавшейся в попутном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автобуса, а также две пассажирки после оказания первой медицинской помощи отпущены домой. Состояние водителей: трезвые согласно заключению медицинского освидетельствования.

В салоне автобуса находились 13 пассажиров и двое водителей. Остальные пассажиры на попутном транспорте убыли по месту следования. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по статье 610 части 1 КРКоАП. Материал направлен в суд для принятия решения.