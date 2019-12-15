Автобус с паломниками упал со скалы в Непале, 14 человек погибли

КАТМАНДУ. КАЗИФОРМ –14 человек погибли, 18 получили ранения в результате падения автобуса в Непале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на thehindu.com.

По сообщениям полиции, в воскресенье автобус с паломниками съехал с шоссе и упал со скалы. В результате 14 человек погибли и 18 получили ранение разной степени тяжести.

Как отмечает издание, паломники возвращались домой после посещения индуистского храма, когда автобус свернул с шоссе примерно в 80 км к востоку от столицы страны Катманду.

Спасатели смогли вытащить пострадавших пассажиров и доставить их в близлежащие больницы для оказания помощи.

По информации полиции, дороги были скользкими из-за дождя и низкой температуры. Видимость на дороге была плохой из-за утреннего тумана.

Полиция также допускает версию поломки транспортного средства.

Дорожно-транспортные происшествия с автобусами в Непале, который в основном покрыт горами, как правило, объясняются плохим обслуживанием транспортных средств и дорог.

Фото: www.arabnews.com