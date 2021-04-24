Автобус с нефтяниками столкнулся с КамАЗом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области автобус с нефтяниками столкнулся с КамАЗом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «ПАЗ», принадлежащего подрядной организации ТОО «СК НШТ», произошло на трассе Тенгиз- Сарыкамыс. На 157 км автотрассы служебный автобус ТОО «СК НШТ» столкнулся с КамАЗом, совершавшим обгон при движении в попутном направлении. В момент ДТП в автобусе находились 11 работников подрядной организации, следовавших с месторождения Прорва в г. Кульсары. В результате ДТП автобус опрокинулся в кювет и получил серьёзные повреждения кузова. Находившиеся в автобусе пассажиры и водитель на машине скорой помощи доставлены в медицинскую клинику ТОО «Тенгизшевройл». На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции Жылыойского района. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщила служба по связям с общественностью АО «Эмбамунайгаз».