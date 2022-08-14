14 Августа 2022 04:36

Автобус с мигрантами перевернулся во время полицейской погони в Австрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Микроавтобус, перевозивший мигрантов, попал в ДТП на границе Австрии и Словакии. В результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

«Полиция пыталась остановить автомобиль для контроля, однако водитель не подчинился. Он увеличил скорость, чтобы скрыться от правоохранителей, но не справился с управлением. Микроавтобус вылетел с трассы в придорожную канаву», - сказал представитель полиции в провинции Бургенланд Гельмут Марбан.

«Когда мы приехали, мы обнаружили в автобусе 20 мигрантов, помогать троим из них было уже поздно, они погибли в аварии – это женщина и двое мужчин. Семь человек тяжело ранены и доставлены в близлежащие больницы, некоторые на вертолетах», - дополнили в полиции.

Микроавтобус перевозил нелегальных мигрантов по одному из популярных у торговцев людьми маршрутов. Среди пассажиров были дети. Водитель помещен под стражу. По предварительным данным, это выходец из России. Полиция выясняет личности и происхождение мигрантов, находившихся в микроавтобусе.

Ранее сообщалось, что десятки мигрантов пропали в результате кораблекрушения у берегов Греции.

Фото: EPA