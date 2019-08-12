Автобус с казахстанскими туристами попал в ДТП на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В кыргызском селе Чок-Тал, на побережье Иссык-Куля, пассажирский автобус, в котором находились казахстанские граждане, попал в ДТП, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранительных органов, 11 августа вечером водитель транспортного средства, совершая обгон, не справился с управлением, в результате чего автобус столкнулся с легковой автомашиной «Lexus» и съехал в кювет. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, в медицинские центры никто не обращался, всех пассажиров пересадили на другой автобус, и они продолжили путь.

Автобусом управлял гражданин Кыргызстана. Все пассажиры – казахстанские туристы, которые возвращались с отдыха на Иссык-Куле.

Фото: kabar.kg