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Автобус с гражданами Таджикистана перевернулся в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 26 февраля в 20:00 на трассе Карабутак-Костанай автобус с 45 пассажирами из Таджикистана попал в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Автобус марки «Икарус» на скользком участке дороги съехал в кювет и опрокинулся на бок. В автобусе следовавшем из Шымкента в Екатеринбург ехало 48 человек, в том числе трое водителей казахстанцев и 45 граждан Таджикистана.
«В результате ДТП пострадавших нет. Силами патрульной полиции и ДЧС пассажиры были эвакуированы в кемпинг. Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также при выезде за пределы населенных пунктов учитывать дорожно-метеорологические условия», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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