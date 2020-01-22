Автобус с гражданами Таджикистана и Узбекистана сломался на трассе в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане сломался автобус с гражданами Таджикистана и Узбекистана на трассе на трассе «Алматы-Усть-Каменогорск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Во время несения службы на трассе полицейские заметили стоящий автобус «Сетра». У него были включены аварийные сигналы. Инспекторы роты патрульной полиции ДП ВКО старший лейтенант Айдын Жумаканов и лейтенант полиции Саяхат Ешенбаев выяснили, что автобус выполнял рейс «Красноярск - Сарыагаш» и сломался по пути. Из строя вышла задняя полуось. В салоне автобуса было более 20 иностранных пассажиров, в том числе один маленький ребенок.

«Устранить неполадку на месте не удалось. Тогда полицейские организовали размещение пассажиров автобуса на одной из близлежащих дорожных баз. Кроме того, разместив пассажиров, обеспечили им горячий чай и продукты питания. Позже отбуксировали сломавшийся автобус на СТО», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

На следующий день иностранцы были отправлены на прибывшем попутном автобусе в пункт назначения. В свою очередь водители и пассажиры поблагодарили полицейских за посильную и своевременную помощь. Отмечая их профессионализм, организованность и внимательное отношение к гражданам.