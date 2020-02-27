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вчера 21:27
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вчера 21:23
Автобус с детьми попал в ДТП в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане автобус с детьми попал в дорожно-транспортное пришествие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В полиции сообщили, что ДТП произошло 27 февраля на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха, в районе села Прапорщиково Глубоковского района.
Автобус с детьми направлялся из областного центра в Шемонаихинском район для участия в спортивных соревнованиях.
«По предварительным данным, грузовой автомобиль Howo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Погибших нет, число потерпевших устанавливается.
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