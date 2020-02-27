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Автобус с детьми попал в ДТП в Восточном Казахстане

27 Февраля 2020 10:03
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Автобус с детьми попал в ДТП в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане автобус с детьми попал в дорожно-транспортное пришествие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В полиции сообщили, что ДТП произошло 27 февраля на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха, в районе села Прапорщиково Глубоковского района.

Автобус с детьми направлялся из областного центра в Шемонаихинском район для участия в спортивных соревнованиях.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль Howo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Погибших нет, число потерпевших устанавливается.


Фото иллюстративное
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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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