Автобус с детьми попал в ДТП в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане автобус с детьми попал в дорожно-транспортное пришествие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции сообщили, что ДТП произошло 27 февраля на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха, в районе села Прапорщиково Глубоковского района.

Автобус с детьми направлялся из областного центра в Шемонаихинском район для участия в спортивных соревнованиях.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль Howo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Погибших нет, число потерпевших устанавливается.