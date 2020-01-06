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Автобус с актюбинскими хоккеистами съехал в кювет в СКО

6 Января 2020 17:01
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Автобус с актюбинскими хоккеистами съехал в кювет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области хоккейная команда из Актобе оказалась заложником природной стихии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, автобус с 28 хоккеистами частично съехал в кювет, когда водитель автобуса решил развернуться. В результате спортсмены на шесть часов застряли на трассе «Тимирязево-Сарыколь», вблизи поворота на село Москворецкое Тимирязевского района.




«Водитель по телефону обратился в дежурное отделение полиции. Дорога была занесена. На то, чтобы пробиться к застрявшим спортсменам, ушло несколько часов. Дежурная часть районного отдела полиции постоянно поддерживала связь с водителем. Температура в салоне держалась нормальная, спортсмены не пострадали», - рассказали в пресс-службе.

Участок дороги «Тимирязево-Сарыколь» закрывают двое суток подряд. Дорога в этом месте подвержена снежным заносам. Спасатели рекомендовали жителям региона воздержаться от поездок из-за непогоды.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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