Автобус с актюбинскими хоккеистами съехал в кювет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области хоккейная команда из Актобе оказалась заложником природной стихии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, автобус с 28 хоккеистами частично съехал в кювет, когда водитель автобуса решил развернуться. В результате спортсмены на шесть часов застряли на трассе «Тимирязево-Сарыколь», вблизи поворота на село Москворецкое Тимирязевского района.













«Водитель по телефону обратился в дежурное отделение полиции. Дорога была занесена. На то, чтобы пробиться к застрявшим спортсменам, ушло несколько часов. Дежурная часть районного отдела полиции постоянно поддерживала связь с водителем. Температура в салоне держалась нормальная, спортсмены не пострадали», - рассказали в пресс-службе.

Участок дороги «Тимирязево-Сарыколь» закрывают двое суток подряд. Дорога в этом месте подвержена снежным заносам. Спасатели рекомендовали жителям региона воздержаться от поездок из-за непогоды.