Автобус с актюбинскими хоккеистами съехал в кювет в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области хоккейная команда из Актобе оказалась заложником природной стихии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, автобус с 28 хоккеистами частично съехал в кювет, когда водитель автобуса решил развернуться. В результате спортсмены на шесть часов застряли на трассе «Тимирязево-Сарыколь», вблизи поворота на село Москворецкое Тимирязевского района.
«Водитель по телефону обратился в дежурное отделение полиции. Дорога была занесена. На то, чтобы пробиться к застрявшим спортсменам, ушло несколько часов. Дежурная часть районного отдела полиции постоянно поддерживала связь с водителем. Температура в салоне держалась нормальная, спортсмены не пострадали», - рассказали в пресс-службе.
Участок дороги «Тимирязево-Сарыколь» закрывают двое суток подряд. Дорога в этом месте подвержена снежным заносам. Спасатели рекомендовали жителям региона воздержаться от поездок из-за непогоды.
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