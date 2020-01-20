Автобус с 55 гражданами Узбекистана спасли на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автобус с 55 гражданами Узбекистана, застрявший в снегу, спасли на трассе «Мартук-Хобда» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Сообщение о застрявшем автобусе поступило на пульт дежурного в 11:55 19 декабря. В 12:20 на место были направлены техника подрядной организации, обслуживающей дорогу, представители акимата, ДЧС.





«По прибытию на место было установлено, что в автобусе было 57 человек, в том числе 55 пассажиров - граждан Узбекистана, из них 3 детей. Пострадавших нет, в госпитализации не нуждались, от питания пассажиры отказались. Через полчаса автобус вытащили из снежного заноса и в сопровождении направили на автодорогу «Мартук-Актобе» в сторону города Уральска», - прокомментировала сотрудник ДЧС Сабина Серикова.