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Автобус с 55 гражданами Узбекистана спасли на  трассе в Актюбинской области

20 Января 2020 14:22
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Автобус с 55 гражданами Узбекистана спасли на  трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автобус с 55 гражданами Узбекистана, застрявший в снегу, спасли на трассе «Мартук-Хобда» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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Сообщение о застрявшем автобусе поступило на пульт дежурного в 11:55 19 декабря. В 12:20 на место были направлены техника подрядной организации, обслуживающей дорогу, представители акимата, ДЧС.


«По прибытию на место было установлено, что в автобусе было 57 человек, в том числе 55 пассажиров - граждан Узбекистана, из них 3 детей. Пострадавших нет, в госпитализации не нуждались, от питания пассажиры отказались. Через полчаса автобус вытащили из снежного заноса и в сопровождении направили на автодорогу «Мартук-Актобе» в сторону города Уральска», - прокомментировала сотрудник ДЧС Сабина Серикова.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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