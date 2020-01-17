Автобус с 46 узбекистанцами попал в затор в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автобус с 46 гражданами Узбекистана попал в снежный затор на трассе Актобе-Орск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вчера вечером в регионе начался сильный буран со снегом, были закрыты автодороги республиканского и областного значения.

«16 января в 20 часов 37 минут поступило сообщение от акима Алимбетовского сельского округа Каргалинского района о том, что на трассе Актобе-Орск в снежном плену застряли автомобили с людьми. Для оказания помощи на место выехали представители акимата сельского округа, полицейские. В 21:30 они прибыли на место. На трассе в снежном заторе оказались пассажирский автобус с 46 гражданами Узбекистана и 5 легковых автомашин с 9 гражданами России и Казахстана», - рассказывает сотрудник ДЧС Сабина Серикова.

При помощи техники была расчищена дорога, колонну сопроводили в село Алимбет в пункт обогрева - людей накормили и разместили на ночь в школе. На следующий день после открытия дорог и улучшения погоды они смогли продолжить путь в сопровождении местной полицейской службы.



