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Автобус с 40 туристами попал в ДТП в Беларуси

4 Января 2022 15:00
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Автобус с 40 туристами попал в ДТП в Беларуси

ВИТЕБСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Туристический автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе, погиб водитель авто, 40 туристов пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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ДТП произошло на 119-м км трассы М8 Витебск - Могилев - Гомель. В результате ДТП водитель машины погиб. В автобусе находились 42 человека, 40 из них - граждане России, приехавшие на экскурсию. Помощь медиков потребовалась всем. Сейчас пострадавшие находятся в Витебской областной клинической больнице. Пятеро в тяжелом состоянии с переломами позвоночника и ключицы. Состояние еще 18 пациентов врачи оценили как средней тяжести, остальные получили незначительные травмы. Среди пострадавших есть один ребенок.


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#ДТП   #Происшествия   #Беларусь   #Россия   #Мировые новости  
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